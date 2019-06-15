2019/06/15 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة الإجرام بوزارة الداخلية ، القبض على عصابتين تختصان بتجارة المخدرات، وإحباط ترويج أكثر من مليون حبة مخدرة في إحدى مناطق العاصمة بغداد.وذكرت مكافحة الاجرام في بيان ، أن ” مدير مكافحة الإجرام بوزارة الداخلية وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية القت القبض على عصابتين وبالجرم المشهود تختص بتجارة الحبوب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط ترويج أكثر من مليون حبة مخدرة في بغداد النعيم نيوز.

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