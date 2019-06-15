ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة خلال الايام الاربعة المقبلة

2019/06/15 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حصول تذبذب في درجات الحرارة مابين ارتفاع وانخفاض في الأيام الاربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الأحد، سيكون صحواً في كافة المناطق مع غيوم في الشمال، فيما ستسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 46 مْ، وفي البصرة 49 مْ".وأضاف ان طقس يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين سيكون "صحواً في كافة المناطق مع غيوم في الشمال دون تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".أما طقس الاربعاء فيكون "صحواً في عموم المناطق مع إنخفاض قليل للحرارة عن اليوم السابق".انتهى

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