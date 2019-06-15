2019/06/15 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

القت قوة من الحشد الشعبي، على ثلاثة دواعش في المحافظة، خلال عمليات تفتيش في عدد من مناطقها.

وقال مصدر في الحشد لـ "العهد نيوز"،

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