قائد عسكري ايراني: لهذا السبب لا تدخل اميركا في حرب مع ايران

2019/06/15 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الايراني العميد احمد وحيدي بان عدم ثقة اميركا من الانتصار يمنعها عن الدخول في حرب مع ايران. جاء ذلك في

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