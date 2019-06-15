الموصل تعيش ليلة مرعبة بعد احتراق معمل كبريت المشراق

2019/06/15 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ شهدت مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى، ليلة مرعبة، بعد اندلاع حرائق كبيرة في معمل كبريت المشراق جنوب الموصل.وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني، ان “الحرائق انتشرت بمساحات هائلة داخل معمل كبريت المشراق، ثم سرعان ما امتدت الى محطة الكهرباء”.وأشار المصدر الى ان “عجلات إطفاء مصفى القيارة، ومحطة الكهرباء الغازية، […]

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