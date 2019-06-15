السعودية: نسعى لتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل

2019/06/15 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعرب وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، السبت عن أمله بأن يتمكن منتجو النفط من تحقيق التوازن في السوق النفطية قبل بداية العام المقبل.وقال الفالح للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين بمدينة كارويزاوا اليابانية اليوم عندما سئل عن الوضع الحالي لسوق النفط: “نأمل بأن نحقق توازن السوق قبل العام المقبل.[…]

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