هيئة الحشد الشعبي تهنئ الاسرة الصحفية بمناسبة عيد تأسيس الصحافة العراقية

2019/06/15 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت هيئة الحشد الشعبي، السبت، الاسرة الصحفية بمناسبة عيد تأسيس الصحافة العراقية، وفيما يلي نص التهنئة.بمناسبة عيد تأسيس الصحافة العراقية يسر هيئة الحشد الشعبي أن تتقدم الى الاسرة الصحفية في العراق وفي مقدمتها نقابة الصحفيين العراقيين بخالص التهاني واجمل التبريكات، متمنين بهذه المناسبة دوام التقدم والازدهار لصحافتنا.ان الصحافة العراقية لعبت دورا مهما على

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