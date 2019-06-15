2019/06/15 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أظهرت بيانات من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية أوقفت كل واردات النفط الخام من إيران في أيار مع انتهاء الاستثناءات من العقوبات الأمريكية على إيران في بداية الشهر الماضي .وكانت كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، من بين الدول التي منحتها الولايات المتحدة اعفاءات لمدة ستة أشهر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوريا الجنوبية توقف واردات النفط الإيراني وكالة خطوة برس.

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