نقل «القنصلية المصرية» من السلام.. نهاية الشهر الجاري

2019/06/15 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر مطلعة لـ «القبس الإلكتروني» أن نقل القنصلية المصرية من موقعها الحالي في منطقة السلام، سيتم نهاية الشهر الجاري.وأوضحت المصادر نفسها، أن هناك موقعين مقترحين لنقل القنصلية المصرية من موقعها إما إلى منطقة المسيلة، أو منطقة صباح السالم، مشيرة إلى أن جهودًا حثيثة تبذلها القنصلية المصرية في الكويت من أجل الانتقال من موقعها …

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