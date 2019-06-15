سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 35 سنتاً

2019/06/15 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (كونا) – انخفض سعر برميل النفط الكويتي 35 سنتا في تداولات امس الجمعة ليبلغ 60.98 دولاراً، مقابل 61.32 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 70 سنتا لتسجل عند التسوية 62.01 دولار للبرميل، وزادت عقود خام …

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