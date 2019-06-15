منتخب البرازيل يفتتح كوبا أميركا بثلاثية في شباك بوليفيا

2019/06/15 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل منتخب البرازيل مسعاه لإحراز لقب "كوبا أمريكا" للمرة الأولى منذ 2007، بفوز كبير على نظيره البوليفي اليوم (3-0)

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