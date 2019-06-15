2019/06/15 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اصر مدرب نادي النجف، ثائر جسام، على قراره بالاستقالة من منصبه عقب سلسلة النتائج السلبية التي عانى منها الفريق في الاونة الاخيرة.وقال جسام في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إنه “لن اتراجع عن استقالتي رفقة الملاك التدريبي المساعد على الرغم من تمسك الادارة بخدماتي”.واوضح جسام، “تعرضنا لضغوطات كبيرة وصلت لتحريض بعض الجماهير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب النجف يصر على قرار الاستقالة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب النجف يصر على قرار الاستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).