أسعار صرف الدولار بالأسواق العراقية اليوم ..؟

2019/06/15 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم السبت، (15 حزيران 2019). وسجلت أسعار بورصة الكفاح في بغداد 120,000 , وهي نفس الأسعار ليوم أمس الجمعة.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة ..سعر بيع الدولار = 120.500 دينار.سعر شراء الدولار = 119.500 دينار.

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