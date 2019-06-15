2019/06/15 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى احتفالا بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد، فيما شهد الحفل عدة فعاليات استذكر الحاضرون من خلالها بطولات وتضحيات مقاتلي الحشد الشعبي في الدفاع عن وطنهم ومقدساتهم.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى أقامت احتفالا بمناسبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادة الحشد في نينوى تقيم احتفالا بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق فتوى الجهاد الكفائي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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