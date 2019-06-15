وكالة الإمارات للفضاء تنفي خبر إرسال أول رائد فضاء عربي إلى المريخ

2019/06/15 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وكالة الإمارات للفضاء، ما نشرته بعض وسائل الإعلام الإقليمية حول إرسال أول رائد فضاء عربي إلى المريخ.

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