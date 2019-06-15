"الوطني الإماراتي" يشارك في اجتماعات البرلمان العربي بالقاهرة

2019/06/15 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، واجتماعات لجانه، والتي ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو (حزيران) الجاري.

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