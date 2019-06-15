2019/06/15 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت شرطة أبوظبي، من مخاطر إهمال الأسر للأطفال بتركهم لفترات طويلة تحت رعاية المربيات أو الغرباء على نحو قد تترتب عليه نتائج تنعكس سلباً بتعرضهم للأذى أو الابتزاز، مؤكدة الحرص على تعزيز أمن وسلامة النشء بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة أبوظبي تحذر من ترك الأطفال مع الغرباء والمربيات) نشر أولاً على موقع (24.ae) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة أبوظبي تحذر من ترك الأطفال مع الغرباء والمربيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (24.ae).