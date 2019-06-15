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شاهد بالفيديو.. كريم النوري: لولا الفتوى المباركة لكانت بغداد ساقطة بيد داعش


شاهد بالفيديو.. كريم النوري: لولا الفتوى المباركة لكانت بغداد ساقطة بيد داعش
2019/06/15 | 10:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: ATQkfyUB3xg

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