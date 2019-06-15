السودان.. ترقب نتائج تحقيق فض اعتصام الخرطوم

2019/06/15 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب الشارع السوداني، اليوم، أن يعلن المجلس الانتقالي عن نتائج تحقيق ملابسات فض الاعتصام بمقر القيادة في الخرطوم وسط اتهامات متبادلة بين الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير بعدم التوصل إلى حل

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