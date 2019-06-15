2019/06/15 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن القبض على متهمين بالإرهاب والسرقة وترويج المخدرات في ‏العاصمة.‏ وذكرت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات ‏بغداد تمكنت من القبض على ستة متهمين بالإرهاب في مناطق: شارع فلسطين، والهيتاويين غربي ‏بغداد، ومنطقة الخضير جنوبي بغداد”.‏ وأضافت أنه “تم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بالإرهاب وترويج المخدرات في بغداد وكالة خطوة برس.

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