بالوثيقة.. الانبار تحذر من تداعيات نقل مواد سامة واتلافها داخل حدود المحافظة

2019/06/15 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..حذر مجلس محافظة الانبار، السبت، من التداعيات الخطيرة بشأن نية وزارة العلوم والتكنولوجيا نقل مواد سامة واتلافها داخل حدود المحافظة، مؤكدا عزم الحكومة المحلية استخدام كافة السبل لمنع دخول هذه المواد الى مدن الانبار .وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية تحذر من التداعيات الخطيرة حول […]

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