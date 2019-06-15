2019/06/15 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوّت حكومة العدو الإسرائيليّة في جلستها الأسبوعية يوم غد الأحد على تسمية مستوطنة جديدة باسم “هضبة ترامب” أو “مرتفعات ترامب” في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام العدو أن الحكومة ستصادق يوم غد الأحد على إنشاء تجمع سكاني جديد يدعى “هضبة ترامب” ويحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مرتفعات الجولان، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاحتلال يصوّت على تسمية مرتفعات الجولان المحتلّ بـ”مرتفعات ترامب” النعيم نيوز.

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