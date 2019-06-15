2019/06/15 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية من محيط احد المصرف غرب بغداد.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى، انه “وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف اسيا الإسلامي ضمن منطقة اليرموك”، لافتا الى ان ” ملاكات البلدية باشرت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الحواجز الكونكريتية من محيط احد المصارف في اليرموك غربي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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