2019/06/15 | 10:56

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البياتي: حرق حقول الحنطة يستهدف اشعال حرب قومية في المناطق المختلطة

حذر عضو مجلس النواب السابق جاسم البياتي، من تداعيات الاستمرار في

حرائق حقول الحنطة والشعير في المناطق المختلطة.

وقال البياتي في تصريح ان استمرار الحرائق في هذه المناطق قد يتسبب

في اشعال حرب قومية وطائفية بسبب الصراع على الاراضي الزراعية القرى

بين التركمان والعرب والاكراد ، ودعا البياتي الحكومة الاتحادية الى

تعزيز الامن بشكل فوري في المناطق المختلطة وتعويض جميع المتضررين

لتخفيف حدة التوتر ونزع فتيل الازمة .

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