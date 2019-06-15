2019/06/15 | 10:56

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روحاني : سياسات أميركا العدائية اساس الفتن بالمنطقة

اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني ان سياسات امريكا العدائية اساس

الفتن بالمنطقة.

ودعا الرئيس روحاني خلال كلمته بالقمة الخامسة لمجموعة "التفاعل

واجراءات بناء الثقة في آسيا" بالعاصمة الطاجيكية دوشنبة ، الجميع

الى التعاون مع ايران بشكل جيد ، واضاف ان طهران اثبتت مراراً بان

التعاون الاقليمي الثنائي ومتعدد الاطراف يساعد على الاستقرار في

المنطقة ويبعد التوتر لافتا الى ان اساس زعزعة الامن الاقليمي يكمن

في تدخل دول عظمى في المنطقة وسياسة التهرب من تطبيق القوانين

.وفيما يتعلق بموضوع الاتفاق النووي ، اشار روحاني الى ان الخروج من

خطة العمل المشترك غير قانوني وعلى جميع الاطراف احترام الاتفاقية

وتنفيذ التزاماتهم.

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