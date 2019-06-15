وزير الكهرباء يصل الى محافظة المثنى

2019/06/15 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الكهرباء لؤي الخطيب، إلى محافظة المثنى اليوم للاطلاع على عدد من مشاريع الوزارة.وسيلتقي وزير الكهرباء في زيارته الى محافظة المثنى حكومتها المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي”.

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