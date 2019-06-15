اسعار الصرف الدولار في البورصة المحلية

2019/06/15 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستقرت أسعار بورصة الكفاح في بغداد على 120,000، وهي نفس الاسعار ليوم امس الجمعة.اما أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة.سعر بيع الدولار = 120.500 دينار.سعر شراء الدولار = 119.500 دينار.انتهى..م.ر

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