2019/06/15 | 10:58

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مواجهات "شبه يومية" بين الشرطة الاتحادية وداعش في الحويجة

بغداد/...



كشف مصدر امني، السبت، ان الشرطة الاتحادية تواجه يوميا تعرضات ارهابية في قضاء الحويجة جنوبي كركوك، مبينا ان الاسبوع الماضي شهد القضاء اشتباكات ضارية في الليل بين القوات الامنية وعناصر ارهابية.

وقال المصدر لـ"عين العراق نيوز" ان "قضاء الحويجة جنوبي محافظة كركوك لا يزال هشا امنيا وتوجد فيه تحركات لعناصر ارهابية، حيث تواجه قوات الشرطة الاتحادية تعرضات ارهابية بشكل يومي".

وأضاف ان "القضاء شهد في الاسبوع الماضي مواجهات مسلحة بين القوات الامنية وعناصر ارهابية بدأت منذ اول الليل وحتى الفجر، مبينا ان هناك تعتيما اعلاميا متعمدا من قبل الجهات الحكومية على هذه الاحداث".انتهى2

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