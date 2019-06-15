البرلمـان يعتزم تمديد الفصل التشريعـي الحالي لاقرار القوانين المهمة

2019/06/15 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابلغت الكتل السياسية ممثليهـا ان مجلس النواب بصدد تمديد فصله التشريعي الحالي الذي شارف على الانتهاء بحلول تموز المقبل بهدف اقرار القوانين المهمة.وكان مجلس النواب عقد جلسته الاولى من الفصل الثاني للسنة التشريعية الاولى في التاسع من اذار الماضي.

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