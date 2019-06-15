الجمارك: حجز قطع غيار وسكائر ومواد ممنوعة في مطار بغداد

2019/06/15 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الجمرجية في جمرك مطار بغداد الدولي اليوم السبت، عن حجزها كمية من قطع غيار سيارات وقطع تأسيسات كهربائية مخالفة

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