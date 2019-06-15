اللكاش يطالب باستحداث محكمة خاصة بقضايا الفساد

2019/06/15 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالب القيادي عن تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش، اليوم السبت، مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة خاصة بقضايا الفساد، وذلك لتسريع وحسم آلاف الملفات المتعلقة بالفساد.وقال اللكاش في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه “نطالب مجلس القضاء الاعلى بتشكيل محكمة خاصة بقضايا الفساد، على غرار المحكمة الجنائية العليا التي حاكمت صدام واعوانه”.واضاف “كما نطالب ...

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