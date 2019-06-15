وثيقةٌ جديدةٌ تبينُ كميةَ وحجم الأموالِ المهدورةِ في كربلاء المقدسة : صرف ٧ مليارات “جديدة” تحت بند “الأحتفالات”

2019/06/15 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرزت وثيقة جديدة حجم الهدر في المال العام الذي تسبب فيه محافظ كربلاء المقال عقيل الطريحي عام ٢٠١٥ من الموازنة العامة للمحافظة.وأظهرت الوثيقة بحسب التقرير الرسمي لديوان الرقابة المالية لعام ٢٠١٥ صرف مبلغ مقداره ( ٧،٣٢٣،٤٦٩،٠٢٨ ) سبعة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار في عام ٢٠١٥ تحت بند (الأحتفالات) في كربلاء المقدسة.وتعد […]

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