2019/06/15 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ وزير الخارجية محمد علي الحكيم مؤيد اللامي نقيب الصحفيِّين العراقيِّين رئيس اتحاد الصحفيين العرب بمُناسَبة انتخابه عضواً في المكتب التنفيذيِّ للاتحاد الدوليِّ للصحافة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يهنئ مؤيد اللامي بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذيِّ للاتحاد الدوليِّ للصحافة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يهنئ مؤيد اللامي بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذيِّ للاتحاد الدوليِّ للصحافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).