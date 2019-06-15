صحيفة الاندبندنت: هجوم خليج عُمان قد يسهم بإشعال فتيل الحرب في المنطقة بأكملها

2019/06/15 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن تسهم هجمات خليج عُمان في إشعال فتيل النزاع والحرب في المنطقة بأكملها.

وأكدت الصحيفة، أن إيران إذا أرادت إغلاق مضيق هرمز، فإن ذلك لن يستمر طويلا، كونه سيدفع واشنطن إلى التدخل العسكري لفتح الممر المائي المهم، مشيرة الى أن إيران غير قادرة على عرقلة هذه السفن أو التعرض لها في حال قامت واشنطن بحراسة ومرافقة كل السفن والناقلات التي تمر من المضيق.

وأضافت الصحيفة أن أية مواجهة عسكرية قد تُلجئ إيران إلى نقل مواجهتها مع الولايات المتحدة إلى ساحات أخرى عن طريق حلفائها في كل من العراق واليمن وشرق السعودية والإمارات والبحرين وسوريا وأفغانستان أيضا.

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