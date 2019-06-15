أحمد بهاء الدين شعبان - ثورة البيانات الكبيرة

2019/06/15 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بهاء_الدين_شعبان تجتاح العالم المتقدم ثورة معرفية وعلمية وتكنولوجية جديدة، تكاد تزلزل الواقع الإنسانى الراهن، وتعصف بالقواعد والثوابت الراسخة، وتُعيد بناء الواقع الإنسانى الذى نعيشه، بشكل جديد نوعيًا، الفائز فيه من يجد لعقوله مكانًا فى مسرح عملياتها، ويضع قدمه فوق أرض صلبة على الساحة التى يدور صراع الجبابرة فيها، وإلا فمصيره التهميش والضياع، والسقوط فى مستنقع تخلف من نوع آخر، تزداد وتيرته بصورة غير مُت......

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