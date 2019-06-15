سعد الله مزرعاني - مخاطر المسار الطائفي على وحدة لبنان

2019/06/15 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعد_الله_مزرعاني لا شك في أن التعبئة الطائفية، وأختها المذهبية، إلى تصاعد مستمر.مرة جديدة، وخلافاً للدستور، استمر القيد الطائفي حاكماً للمسار الانتخابي.كاد «المشروع الأرثوذكسي» أن يُعتمد لولا بعض الاعتراضات الجزئية التي عززت، مع ذلك، جوهر العامل الطائفي والمذهبي في النظام الجديد.هي كرّسته في نسبية مُشتتةٍ ومشوَّهة في كثرة الدوائر، وفي الصوت «التفضيلي» المذهبي.المسيرة العونية «المظفّرة» كانت ولا تزال تتقدم الجم......

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