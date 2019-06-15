2019/06/15 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لحادث سير مروع، وخلال حديثها عن الأمر، أكدت أن السبب وراء نجاتها من الموت هو أنها من الأشخاص الذين لا ينقطعون عن عمل الخير.ومن خلال حسابها على تطبيق سناب شات، نشرت صورة السيارة بعد الحادث وعلقت قائلة: ” الحمد الله على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيا الشعيبي تنجو من الموت بعد تعرضها لحادث خطير وكالة صدى الاعلام للانباء.

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