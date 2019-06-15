ادارة النجف تصدر بياناً رسمياً بشأن استقالة ثائر جسام

2019/06/15 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت ادارة نادي النجف الرياضي، السبت، عن تمسكها بخدمات مدرب فريقها الكروي ثائر جسام، ورفضها الاستقالة التي تقدم بها، امس الجمعة.وقال رئيس الهيئة الادارية لنادي النجف رضوان الكندي، في بيان تلقت / المعلومة/نسخة منه، إن “الهيئة الادارية للنادي، متمسكة بخدمات المدرب ثائر جسام الذي كان قد اعلن استقالته عقب نهاية مباراة فريق النجف […]

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