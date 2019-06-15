الخارجية البريطانية: من شبه المؤكد أن الحرس الثوري الإيراني وراء هجوم خليج عُمان

2019/06/15 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن بلاده شبه متأكدة من أن الحرس الثوري الإيراني هاجم ناقلتي النفط في خليج عمان.

واوضح هانت في تصريح، أنه ليست هناك دولة أخرى أو طرف آخر يمكن أن يكون مسؤولا عن الهجمات التي استهدفت الناقلتين يوم الخميس الماضي، لافتا الى أن إيران لديها سوابق بالاعتداء على ناقلات النفط.

ودعا الوزير البريطاني إيران للكف فورا عن كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مبينا ان بلاده لديها ثقة كاملة من أن إيران تتحمل أيضاً مسؤولية الهجوم الذي طال أربع ناقلات قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات الشهر الماضي.

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