“بالوثيقة”.. “احتفالات” في كربلاء كلفت خزينة الدولة 7 مليارات دينار

2019/06/15 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق أبرزت وثيقة حصلت عليها “يس عراق”، حجم الهدر في المال العام الذي تسبب فيه محافظ كربلاء المقال عقيل الطريحي عام ٢٠١٥ من الموازنة العامة للمحافظة.وأظهرت الوثيقة بحسب التقرير الرسمي لديوان الرقابة المالية لعام ٢٠١٥ صرف مبلغ مقداره، سبعة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار في عام ٢٠١٥ تحت بند (الأحتفالات) في […]

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