2019/06/15 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، اليوم السبت، شركات نفطية تعمل في العراق بالفساد وهدر المال العام ودعم الإرهاب.وقال السليطي في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، إن “لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية عازمة على متابعة أداء وزارة النفط وتتبع شبهات الفساد التي تثار على شركات الوزارة المختلفة، من خلال طلب المعلومات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليطي : وزارة النفط تتستر على شركات تتسبب بهدر ملايين الدولارات) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليطي : وزارة النفط تتستر على شركات تتسبب بهدر ملايين الدولارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).