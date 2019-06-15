مقتل 15 مسلحاً من «طالبان» في عمليات للجيش الأفغاني

2019/06/15 | 11:55

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السبت - 11 شوال 1440 هـ - 15 يونيو 2019 مـ

بعد تفجير انتحاري سيارته في غزني في 22 مايو (أيار) الماضي (أرشيف – أ.



ف.



ب)

كابل: «الشرق الأوسط أونلاين»

قُتل 15 مسلحاً من حركة طالبان في عمليات عسكرية نفذتها قوات الأمن في إقليم غزني وسط أفغانستان، وفق مصادر عسكرية مطلعة.ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، اليوم (السبت)، عن المصادر نفسها أن وحدات من القوات الخاصة في الجيش الأفغاني قتلت أربعة من مسلحي طالبان خلال عملية في إقليم غزني، واعتقلت اثنين ودمرت لغمين أرضيين وثماني عبوات ناسفة، خلال عملية منفصلة في منطقة ديه ياك في الإقليم نفسه.وشنّت طائرات الجيش الأفغاني غارات في غزني وجيرو وأندار، أسفرت عن مقتل 11 مسلحاً على الأقل من طالبان.



وتأتي عمليات الجيش الافغاني في إطار التصدي لهجوم الربيع الذي أطلقته طالبان في أبريل (نيسان) الماضي تحت اسم «عملية النصر».





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