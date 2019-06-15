المكسيك تنشر ملحقاً «سرياً» لاتفاق الهجرة مع واشنطن

2019/06/15 | 11:55

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السبت - 11 شوال 1440 هـ - 15 يونيو 2019 مـ

مهاجرون من أميركا الوسطى في المكسيك يتوجهون إلى الحدود الأميركية (أ.ف.ب)

مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط أونلاين»

نشرت المكسيك، أمس (الجمعة)، ملحقاً للاتفاقية التي أبرمتها مع الولايات المتحدة في 7 يونيو (حزيران) بشأن الهجرة غير الشرعية، الذي كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصفه بـ«السرّي».وبحسب الملحق الذي وُزّع على الصحافيين، فإنّ البلدين تعهدا مناقشة «الشروط النهائية لاتفاق ثنائي ملزم بهدف توزيع أفضل للأعباء والمسؤوليات المتعلّقة بمعالجة طلبات اللجوء».وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدّث الاثنين عن وجود بند سرّي يسمح لواشنطن بإجبار المكسيك على وقف هجرة المتسلّلين إلى الولايات المتحدة من الأراضي المكسيكية.والثلاثاء قال ترمب إن «القسم الأكبر من الاتفاق» مع المكسيك «لم يُكشف بعد»، وعرض أمام الصحافيين من بُعد جانباً من هذه الوثيقة، قائلاً إنّه سيدع المكسيك «تكشف عنها في الوقت المناسب».



لكنّ تكبير صور الوثيقة كشف جزئياً عن محتواها.والأربعاء، ردّ وزير الخارجية المكسيكي مارس يلو إيبرارد بالتأكيد على أنّه لا يوجد أي ملحق سرّي للاتفاق، وأن بلاده لا تقبل «أبداً» بوجود عسكري أميركي على أراضيها.وكانت المكسيك وتحت تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على صادراتها إلى بلاده، تعهدت في السابع من يونيو باتخاذ كثير من الإجراءات لكبح تدفق المهاجرين من دول وسط أميركا الذين يعبرون أراضيها باتجاه الولايات المتحدة.وبحسب الملحق الذي نشرته المكسيك، والذي يحمل توقيع مستشار قانوني أميركي وآخر مكسيكي، فإنّه إذا لم يتم إبطاء تدفّق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة من المكسيك يمكن عندها أن توافق المكسيك على البتّ بطلبات اللجوء.وتنصّ الفقرة الأخيرة من الملحق على أنّه إذا وجدت الولايات المتحدة، بعد مرور 45 يوماً على توقيع اتفاقية الهجرة، أنّ التدابير التي تتضمنّها «لا تؤدّي إلى نتائج»، فإنّ الحكومة المكسيكية تتّخذ عندها «كلّ التدابير اللازمة بما يتّفق والقانون الوطني» لدخول «اتفاق ثنائي ملزم» حيّز التنفيذ بعد 45 يوماً من ذلك.وأكّدت وزارة الخارجية المكسيكية لدى نشرها النص الإنجليزي للملحق كما عرضه ترمب أمام الصحافيين من بعيد أنّ «هذا ليس اتفاقاً ثنائياً ملزماً، بل ملحق للإعلان المشترك بين البلدين».





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