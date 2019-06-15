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قيادي بالحكمة يطالب بتشكيل محكمة للفاسدين مشابهة للتي حاكمت صدام واعوانه


قيادي بالحكمة يطالب بتشكيل محكمة للفاسدين مشابهة للتي حاكمت صدام واعوانه
2019/06/15 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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