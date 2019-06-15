2019/06/15 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، السبت، عن اتفاق بين العراق وسلطنة عمان على اقناع الولايات المتحدة الأميركية وإيران بالجلوس على طاولة مفاوضات دون شروط مسبقة، مؤكدا أن أي نزاع ينشب بين الطرفين لا يصب بصالح المنطقة.وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الازمة بين واشنطن وطهران مصدر قلق كبير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن مبادرة عراقية – عمانية لإجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن مبادرة عراقية – عمانية لإجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).