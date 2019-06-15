2019/06/15 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الموارد المائية عن زيادة في إطلاق مياه سد الموصل لمدة ثلاث ساعة صباح اليوم السبت.وقال بيان لوزارة الموارد المائية , ” إنه لغرض فحص المسيل المائي لسد الموصل وتدقيق عمل بواباته سيتم إطلاق مياه من السد وبتصريف قدره ( 1250 م٣/ثا أي بزيادة 500 م٣/ثا ) ولمدة ثلاث ساعات ،للفترة من الساعة الحادية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن زيادة في إطلاق مياه سد الموصل النعيم نيوز.

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