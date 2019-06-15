2019/06/15 | 11:58

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الدفاع المدني يصدر توضيحاً بشأن حريق قرب معمل كبريت المشراق

السبت

15

حزيران

2019 :

11:47 am

24

أصدر الدفاع المدني، السبت، توضيحاً يخص ماحصل في معمل كبريت المشراق

.وقال الدفاع المدني، في بيان أن شائعات انتشرت بأن النيران طالت معمل

كبريت المشراق مما تسبب بالذعر والهلع لدى المواطنين في تلك

المناطق".وأضاف البيان: "توضيحاً لما حصل ان احتراق للأعشاب القريبة من المعمل

وبقايا المخلفات من الكبريت على اطراف المعمل وهو ما تسبب بانبعاث

الغازات الناتجة من احتراق الكبريت".وأكد، أنه "على الفور تم السيطرة على الحادث من قبل المفارز الدفاع

المدني وبوقت قياسي أذ تمكنوا من السيطرة على النيران دون امتدادها

الى جبال الكبريت والتي لو احترقت لكادت ان تؤدي إلى كارثة بيئية

محققة، وتم على اثرها اخماد ماتبقى من الاعشاب المحيطة وتم تعزيز

الموقف والمرابطة استمرت لساعات الصباح من هذا اليوم والموقف مسيطر

عليه حالياً".

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