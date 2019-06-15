حريق في البرلمان

2019/06/15 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ نشب حريق في مجلس النواب، اليوم السبت، في مقرات احدى الكتل السياسية.

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