بالصور.. امطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

2019/06/15 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ شهدت المناطق الشمالية للبلاد امطار رعدية غزيرة في جملة من المناطق.وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) “نوهنا سابقا الى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في مناطق متفرقة من مدن شمال البلاد لغاية نهاية الشهر الحالي بسبب تواجد تيار هوائي غربي مرافق لمنخفض متمركز غرب تركيا […]

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