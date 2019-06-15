شاهد بالفيديو..هذا ما فعلته سلاح الجو العراقي بأوكار

2019/06/15 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت القوات العراقية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، غارات جوية استهدفت خلالها مراكز لوجستية لتنظيم "دواعش"...

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